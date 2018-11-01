Лукашенко: на саммите ОДКБ в Астане будем искать ответы на сложные вопросы международной обстановки

1 ноябрь, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. На саммите Организации Договора о коллективной безопасности, который состоится 8 ноября в Астане, главы государств будут искать ответы на сложные вопросы международной обстановки. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с председателем Сената Парламента Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, передает корреспондент БЕЛТА.

"Буквально через несколько дней мы встретимся в Астане: у нас саммит Организации Договора о коллективной безопасности. Очень много вопросов - и реформирования этой организации, усиления ее роли и веса в международных делах, особенно в это непростое время. В Астане, как всегда, мы будем искать ответы на сложные вопросы международной обстановки", - сказал Александр Лукашенко.

Президент отметил, что эти же вопросы обсуждались в Минске на встрече Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности. "Думаю, вам было полезно послушать разные точки зрения. Полезная эта конференция, я даже не ожидал, что от нее может быть такая польза. Видны позиции разных стран, особенно противостоящих друг другу", - добавил глава государства.

Касаясь двусторонних отношений Беларуси и Казахстана, Александр Лукашенко обратил внимание, что это отношения близких государств. И Беларусь всегда будет придерживаться этой политики, подчеркнул он. "У нас очень дружеские отношения с вашим президентом. Мы многому друг у друга учимся, многое у вас заимствовали, особенно в сфере права на первых порах моего президентства", - констатировал белорусский лидер.

В январе-августе товарооборот между двумя странами составил $610,5 млн и увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 44%. По мнению Президента, эта цифра приличная, но можно достигнуть большего.

"У нас нет никаких запретных тем и настороженностей в отношении производства и бизнеса ваших людей. Мы предложили, казалось бы, самые нереализуемые вещи для Казахстана в плане создания совместного производства на базе "Гомсельмаша", вхождения в капитал вашей страны. Взаимные поставки - это уже не вопрос торговли, мы имеем более глубокие отношения. Мы должны понимать, что в этом направлении будем действовать, если у Казахстана будет на это воля. Словом, мы будем развивать с вами самые тесные и добрые отношения. Вы очень перспективный, стратегический и надежный партнер для нашей страны", - заявил Александр Лукашенко.

Касым-Жомарт Токаев рассказал, что во время визита в Минск для участия во встрече Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности также провел переговоры с белорусским коллегой - председателем Совета Республики Михаилом Мясниковичем. Стороны подписали протокол о создании подкомиссии в инновационной сфере. По его мнению, это будет стимулировать исполнительные органы и коммерческие организации двух государств для более тесного сотрудничества в этом направлении.

Что касается Мюнхенской конференции по безопасности, Касым-Жомарт Токаев отметил выступление на ней главы белорусского государства, которое, подчеркнул он, оценили и другие участники форума. "Оно было откровенным, деловым и, можно сказать, щедрым на очень серьезные сигналы в адрес международного и европейского сообщества. Полагаю, что ваша речь будет долгое время сохраняться в анналах Мюнхенской конференции, все же это очень авторитетный форум", - резюмировал председатель Сената.-0-