Лукашенко: на счету у людей в милицейских погонах немало достижений, хорошей результативной работы

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко адресовал сотрудникам и ветеранам органов внутренних дел поздравление с профессиональным праздником - Днем милиции. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Продолжая овеянные славой героические традиции старших поколений, сотрудники органов внутренних дел с честью и достоинством исполняют свой служебный долг. На счету у людей в милицейских погонах немало достижений, хорошей результативной работы, в которой сполна проявились мужество, профессионализм, гражданская ответственность", - говорится в поздравлении.
Президент отметил, что органы внутренних дел надежно выполняют сложные и ответственные задачи по обеспечению правопорядка и законности в обществе, защите конституционных прав и свобод граждан, сохранению стабильности в государстве.
"Убежден, что вы и впредь будете достойно служить своему народу. Государство и общество высоко ценят ваши самоотверженность и преданность Отечеству", - подчеркнул глава государства.
Он также поблагодарил сотрудников органов внутренних дел за службу Родине и пожелал новых успехов и достижений в их нелегком ответственном труде.
Уважаемые сотрудники органов внутренних дел, дорогие ветераны!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем милиции.
Продолжая овеянные славой героические традиции старших поколений, сотрудники органов внутренних дел с честью и достоинством исполняют свой служебный долг. На счету у людей в милицейских погонах немало достижений, хорошей результативной работы, в которой сполна проявились мужество, профессионализм, гражданская ответственность.
Органы внутренних дел надежно выполняют сложные и ответственные задачи по обеспечению правопорядка и законности в обществе, защите конституционных прав и свобод граждан, сохранению стабильности в государстве.
Убежден, что вы и впредь будете достойно служить своему народу. Государство и общество высоко ценят ваши самоотверженность и преданность Отечеству.
Благодарю за службу Родине. Желаю новых успехов и достижений в вашем нелегком ответственном труде. Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким.
Александр Лукашенко.
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