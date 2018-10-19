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Лукашенко начал посещение Гродненской области с обсуждения ситуации в сельском хозяйстве

Президент 19.10.2018 | 11:26
Александр Лукашенко во время посещения
Александр Лукашенко во время посещения
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19 октября, Гродненский район /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко начал посещение Гродненской области с обсуждения ситуации в сельском хозяйстве, передает корреспондент БЕЛТА.

По прилете в Гродненский район глава государства с ходу поинтересовался у местных чиновников о проблемных вопросах в сельском хозяйстве. Губернатор Гродненской области Владимир Кравцов в целом охарактеризовал ситуацию, акцентировав внимание на недоборе зерна. Неблагоприятные климатические условия в мае и июне отрицательно сказались на производстве растениеводческой продукции. Урожая зерновых собрано меньше по сравнению с прошлым годом, при плане 1,5 млн т получили 1,15 млн т зерна вместе с кукурузой.

Как отметил губернатор, недобор фуражного зерна может повлечь проблемы с обеспечением кормовой базы в животноводстве, поэтому вопрос требует незамедлительного решения.

В связи с этим Александр Лукашенко подчеркнул: "Надо посмотреть, что у нас в резерве, резервы в стране хорошие, и, может быть, одолжить гродненцам, чтобы им не пришлось тратить деньги, покупая это зерно. В будущем они восполнят этот долг". Глава государства считает, что необходимо внимательно посмотреть на эту ситуацию и тщательно все рассчитать.

Вопросы рачительного подхода к хозяйствованию во всех сферах были затем в центре внимания во время посещения Президентом агротуристического комплекса "Гарадзенскi маентак "Каробчыцы" Гродненского мясокомбината. В частности, речь шла о том, что необходимо развивать населенные пункты в сельской местности, находить своего рода изюминки для их использования, в том числе в сфере агротуризма.

"Смотрите по-хозяйски на все вопросы и не замахивайтесь на земли, где гродненцы умеют хозяйствовать", - предупредил чиновников Александр Лукашенко.

Глава государства ознакомился с инфраструктурой агрокомплекса, который в выходные дни посещают до 2 тыс. человек, в том числе иностранцы. Президент посмотрел, как работают резчики по дереву, и сам приобщился к этому творческому занятию.

Руководство Гродненской области проинформировало Александра Лукашенко о перспективах социально-экономического и градостроительного развития Гродно, в том числе модернизации инфраструктуры: дорог, мостов, транспортных развязок. Нововведения призваны сделать город еще более красивым и современным.

Гродненский мясокомбинат, которому принадлежит агрокомплекс, кроме основной производственной деятельности, занимается развитием агротуризма, создает условия для активного отдыха. В 2001 году в 5 км от областного центра начали строить агротуристический комплекс "Гарадзенскi маёнтак "Каробчыцы", стилизованный под усадьбу XIX века. Первых посетителей здесь приняли в мае 2005 года. Комплекс представляет собой музей под открытым небом на территории более 50 га. На его территории расположены кузница, конюшня, небольшой зоопарк, детские площадки, кафе, а также ресторан "Замок Зеваны", который в 2011 году стал победителем республиканского конкурса кулинарного искусства и сервиса.

В минувшем году здесь заложен дендропарк, где планируется высадить свыше 400 видов деревьев, кустарников, растений, произрастающих в Беларуси. Гордостью агротуристического комплекса стал конно-спортивный клуб "Амадеус". В конюшне ценное элитное племенное поголовье различных пород лошадей, некоторые - единственные в Беларуси.

Ежегодно на территории комплекса проводятся мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, Дню защиты детей, а также рождественские ярмарки и Масленица. Традиционным стало ежегодное проведение международного пленэра резчиков по дереву. В комплексе созданы все условия как для отдыха, так и для официальных переговорных мероприятий. В частности, в 2015 году здесь проходила неформальная часть встречи глав правительств стран - членов ЕАЭС.

В 2011 году в окрестностях агрокомплекса расположился новый туристический объект - историко-культурный комплекс "Гродненская крепость - Партизанский лагерь", созданный по воспоминаниям ветеранов и при помощи профессиональных музейных работников.-0-

Фото Николая Петрова

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Теги
Гродненская область, Лукашенко, сельское хозяйство
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