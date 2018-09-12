Лукашенко начал визит в Ташкент с возложения цветов на площади Независимости и к памятнику Каримову

12 сентября, Ташкент /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня сразу после прилета в Ташкент возложил цветы к Монументу Независимости и гуманизма и памятнику Первому Президенту Узбекистана Исламу Каримову, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко возлагает венок к Монументу Независимости и гуманизма.

Монумент Независимости и гуманизма установлен в Ташкенте в начале 1990-х на постамент памятника Ленину и представляет собой украшенную орнаментом металлическую сферу, на которой изображена карта Узбекистана.

Монумент Независимости и гуманизма

В 2005 году во время реконструкции площади монумент дополнили скульптурой счастливой матери с младенцем на руках. Женщина - образ страны, а ребенок символизирует будущее.

Памятник Первому Президенту Узбекистана Исламу Каримову

Памятник Исламу Каримову появился в узбекской столице в августе 2017 года. Он расположен на территории его бывшей рабочей резиденции "Оксарой". Там также планируют построить научно-просветительский мемориальный комплекс.

Александр Лукашенко возлагает венок к памятнику Первому Президенту Узбекистана Исламу Каримову.

Александр Лукашенко

Памятники Первому Президенту Узбекистана также установлены в городах Карши и Самарканд, где он работал длительное время.-0-