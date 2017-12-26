Лукашенко уверен, что борьба на предстоящих выборах Президента России не будет острой и драматичной

26 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что политическая борьба на предстоящих выборах Президента России не будет острой и драматичной. Об этом глава государства заявил сегодня на неформальной встрече президентов стран СНГ, которая проходит в подмосковной резиденции Президента России в Ново-Огарево, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наша встреча носит политический оттенок в том смысле, что сердцевина наших объединений - и СНГ, и ЕАЭС, и Союзного государства - переживает такой ответственный период, - сказал Александр Лукашенко. - Политический оттенок связан с тем, что в этой сердцевине - в России - президентские выборы. Это, как и в наших государствах, - обострение политической борьбы, что, наверное, естественно. Мы абсолютно уверены, что политическая борьба не будет острой и драматичной, как когда-то было в российской истории".

Президент Беларуси выразил также уверенность, что российский народ сделает правильный выбор.-0-