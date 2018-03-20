Лукашенко: надо поднять статус городов и сел, где родились известные деятели искусства Беларуси

20 марта, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Надо поднять статус городов и сел, где родились известные деятели искусства Беларуси. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с творческой молодежью в Белорусском государственном молодежном театре, передает корреспондент БЕЛТА.

"Надо поднимать национальное достояние, вспоминать те великие имена. Главное - вспомнить о своем достоянии не только на словах, но и на деле", - отметил Александр Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что важно поднять статус городов и сел, где родились известные белорусы, привлечь туда иностранных почитателей высокого искусства, показать им истоки великих творений, ставших мировыми, и подарить людям праздник.

"От министерств культуры, информации, образования, а также средств массовой информации я жду конкретных программ действий, которые поставят точку в этой теме, и больше не придется объяснять, как это важно для нас же самих - любить свой народ и свою страну. Как говорится, счастлив тот, кто нашел сокровища в себе", - резюмировал Президент.-0-