Лукашенко наградил орденом Франциска Скорины главного редактора "Литовского курьера"

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный редактор газеты "Литовский курьер" Валерий Третьяков награжден орденом Франциска Скорины. Соответствующий указ Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 21 февраля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

Этой награды Валерий Третьяков удостоен за многолетний плодотворный труд, значительный личный вклад в укрепление культурных и духовных связей Беларуси и Литвы, международное сотрудничество в сфере информации и печати.-0-