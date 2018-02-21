Лукашенко наградил орденом Франциска Скорины главного редактора "Литовского курьера"

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный редактор газеты "Литовский курьер" Валерий Третьяков награжден орденом Франциска Скорины. Соответствующий указ Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 21 февраля, сообщили БЕЛТА в
Этой награды Валерий Третьяков удостоен за многолетний плодотворный труд, значительный личный вклад в укрепление культурных и духовных связей Беларуси и Литвы, международное сотрудничество в сфере информации и печати.-0-
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