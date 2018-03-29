Лукашенко наградил Сергея Лебедева орденом Почета

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев награжден орденом Почета. Соответствующий указ Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 29 марта, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Этой государственной награды Сергей Лебедев удостоен за заслуги в развитии многостороннего сотрудничества в рамках СНГ, значительный личный вклад в становление дружественных отношений между Беларусью и государствами - участниками Содружества.-0-