Лукашенко наградил Сергея Лебедева орденом Почета

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев награжден орденом Почета. Соответствующий указ Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 29 марта, сообщили БЕЛТА в
Этой государственной награды Сергей Лебедев удостоен за заслуги в развитии многостороннего сотрудничества в рамках СНГ, значительный личный вклад в становление дружественных отношений между Беларусью и государствами - участниками Содружества.-0-
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