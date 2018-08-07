7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко намерен посетить Оршу и проконтролировать выполнение поручений по развитию города. Об этом глава государства сообщил сегодня на совещании с членами правительства и руководством регионов страны, передает корреспондент БЕЛТА.

По его словам, это мероприятие станет "лакмусовой бумажкой в работе правительства". "Мне бы очень не хотелось публично иметь неприятный разговор с министрами и премьер-министром в Орше. Там должно быть сделано то, что я поручал, - подчеркнул Президент. - Задачи поставлены, документы подписаны, все на контроле. Будем смотреть от культуры и спорта до производства, я уже не говорю о социальном статусе этого города, социальной привлекательности и его внешнем виде".

Александр Лукашенко обратил внимание, что Орша должна быть примером и ориентиром для других крупных городов в различных областных центрах. Все они должны быть выведены на высокий уровень развития. "Вопрос не только в том, что там живут люди и должны работать производства. Вопрос в правильном размещении производительной силы. Если мы сокращаем строительство жилья, а значит, приток рабочей силы, в Минске, то эта рабочая сила должна быть равномерно размещена по Беларуси. Не только в областных центрах, но прежде всего в этих крупных городах, которые, естественно, будут развиваться как агропромышленные центры. Вот в чем суть моих требований", - сказал глава государства.

Президент также остановился на положении дел в Гомельской области. В частности, он затронул ход уборочной кампании в регионе. По мнению Александра Лукашенко, ее темпы невысоки. Глава государства отметил, что эти вопросы среди других будут обсуждаться во время его планируемой рабочей поездки в Гомель.-0-