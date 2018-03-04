4 марта, Минский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко намерен провести принципиальный разговор с руководителями федераций зимних видов спорта. Об этом глава государства заявил сегодня, посещая финальный этап республиканских соревнований среди детей и подростков по биатлону "Снежный снайпер", передает корреспондент БЕЛТА.

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Лукашенко вручил награды победителям и призерам "Снежного снайпера" Награды ребятам также вручали олимпийские чемпионы, члены национальной команды Беларуси по биатлону Дарья Домрачева, Ирина Кривко и Динара Алимбекова.

Глава государства считает, что белорусские спортсмены хоть и завоевали несколько медалей на зимней Олимпиаде, но могли показать лучшие результаты, в частности в биатлоне и фристайле. "В ближайшее время у нас состоится очень принципиальный, серьезный разговор на злобу дня с руководителями федераций зимних видов спорта, председателями наблюдательных советов, которые возглавляют генералы и министры. Сегодня они смотрят, как выкрутиться. Ничего у них не получится. Мы, в конце концов, тратим народные деньги, и немалые", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Вопрос о судействе в отношении Кушнира в Пхенчхане могут вынести на заседание Ассоциации национальных олимпийских комитетов "Уверен, если бы вышел он в финал, то был бы с медалью. Да и мы вторую медаль в мужской лыжной акробатике упустили. Не нужно было Станиславу Гладченко прыгать такую сложную программу, упрости свой прыжок - и на третьем месте", - отметил Александр Лукашенко.

Лукашенко: провальное межсезонье - причина невыхода "Динамо-Минск" в плей-офф КХЛ Александр Лукашенко считает, что тренер Горди Дуайер старался, однако в клубе была та же проблема, что и в мужской биатлонной команде. "Хоккеисты, как и биатлонисты перед Олимпиадой, провалили межсезонье.

По мнению Президента, тренерский состав недостаточно хорошо подготовил спортсменов к олимпийскому старту. "Готовь сани летом так, чтобы зимой нормально выступать. Провалили межсезонье: тяжело, лишние нагрузки, перегружены... Оказалось, что не способны бежать. Вот в чем вся проблема, я думаю. Слабая работа тренеров, и не было железного спроса у федераций", - констатировал глава государства.

В Минске хотят построить "снежное" здание для любителей зимних видов спорта "Мы хотим в городе построить - у финнов и шведов подсмотрели - двухэтажное здание длиной 100 м, в нем петля 1200 м. Оно оснеживается внутри, люди приходят занимаются: кто-то бегает по извилистой трассе, кто-то кофе пьет", - рассказал Александр Лукашенко.

Особое внимание будет уделено подготовке мужской биатлонной команды, которая не смогла показать достойные результаты в Пхенчхане. "Это позор! Мужики не могут страну порадовать", - подчеркнул глава государства.-0-

Лукашенко рассказал, за что любит лыжные виды спорта "Если занят, поздно вечером прихожу, допустим, в 10-11 часов, все равно хотя бы километров 7-8 я должен пробежаться на лыжах. А когда выпадает больше времени, мы по 2-3 часа бегаем по лыжной трассе", - рассказал глава государства.