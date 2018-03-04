4 марта, Минский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко намерен провести принципиальный разговор с руководителями федераций зимних видов спорта. Об этом глава государства заявил сегодня, посещая финальный этап республиканских соревнований среди детей и подростков по биатлону "Снежный снайпер", передает корреспондент БЕЛТА.
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Глава государства считает, что белорусские спортсмены хоть и завоевали несколько медалей на зимней Олимпиаде, но могли показать лучшие результаты, в частности в биатлоне и фристайле. "В ближайшее время у нас состоится очень принципиальный, серьезный разговор на злобу дня с руководителями федераций зимних видов спорта, председателями наблюдательных советов, которые возглавляют генералы и министры. Сегодня они смотрят, как выкрутиться. Ничего у них не получится. Мы, в конце концов, тратим народные деньги, и немалые", - подчеркнул Александр Лукашенко.
По мнению Президента, тренерский состав недостаточно хорошо подготовил спортсменов к олимпийскому старту. "Готовь сани летом так, чтобы зимой нормально выступать. Провалили межсезонье: тяжело, лишние нагрузки, перегружены... Оказалось, что не способны бежать. Вот в чем вся проблема, я думаю. Слабая работа тренеров, и не было железного спроса у федераций", - констатировал глава государства.
Особое внимание будет уделено подготовке мужской биатлонной команды, которая не смогла показать достойные результаты в Пхенчхане. "Это позор! Мужики не могут страну порадовать", - подчеркнул глава государства.-0-
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