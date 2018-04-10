Лукашенко напоминает о жесткой ответственности за нарушения в обеспечении безопасности в массовых местах

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с руководителями и коллективами крупнейших государственных средств массовой информации затронул тему обеспечения безопасности в массовых местах, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко обратился к недавнему случаю в Солигорске, когда из-за возгорания в подвале больницы эвакуировали 299 человек. По словам главы государства, быстрая реакция на ЧП связана в том числе с недавней трагедией в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. "Кемерово нас встряхнуло, - отметил Александр Лукашенко. - Триста человек эвакуировали за мгновение".

При этом Президент напомнил о жесткой ответственности за нарушения в обеспечении безопасности в массовых местах. Он потребовал разобраться в причинах происшествия в Солигорской больнице.

Как сообщалось, на шестом этаже корпуса больницы проводился косметический ремонт помещений. На момент происшествия были частично демонтированы элементы вентиляции. Загорание мусора (бумага, ветошь, пыль) произошло в подвале и было оперативно ликвидировано спасателями. Причина ЧП устанавливается, скорее всего, кто-то курил в помещении венткамеры и выбросил окурок в шахту, на дне которой находился горючий строительный мусор. Своевременное обнаружение возгорания, оперативное прибытие спасателей и организованная эвакуация позволили не допустить возникновения пожара.-0-