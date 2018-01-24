Лукашенко направил приветствие белорусской делегации на Олимпиаде в Пхенчхане

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси, Президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко направил приветствие членам белорусской делегации на XXIII зимних Олимпийских играх 2018 года в городе Пхенчхан. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"В нелегкой борьбе вы завоевали почетное право представлять Беларусь на главном старте четырехлетия - XXIII зимних Олимпийских играх 2018 года в городе Пхенчхан. Вся страна с замиранием сердца будет следить за вашими выступлениями, радоваться успехам и сопереживать", - говорится в приветствии.

"Убежден, что в Южной Корее вы сделаете все возможное для победы. В условиях обостренной до предела конкуренции это непростая задача. Тем ценнее будут ваши олимпийские достижения, которые станут лучшим вкладом в воспитание сильной, здоровой нации, укрепление авторитета Беларуси на международной арене и примером для подрастающего поколения", - отметил белорусский лидер.

Александр Лукашенко пожелал членам белорусской делегации удачи, крепкого здоровья и побед во славу Родины.

Членам делегации Республики Беларусь на XXIII зимних Олимпийских играх 2018 года в г.Пхенчхан (Республика Корея)

Дорогие друзья!

В нелегкой борьбе вы завоевали почетное право представлять Беларусь на главном старте четырехлетия - XXIII зимних Олимпийских играх 2018 года в г.Пхенчхан. Вся страна с замиранием сердца будет следить за вашими выступлениями, радоваться успехам и сопереживать.

Убежден, что в Южной Корее вы сделаете все возможное для победы. В условиях обостренной до предела конкуренции это непростая задача. Тем ценнее будут ваши олимпийские достижения, которые станут лучшим вкладом в воспитание сильной, здоровой нации, укрепление авторитета Беларуси на международной арене и примером для подрастающего поколения.

Желаю вам удачи, крепкого здоровья и побед во славу нашей Родины!

Александр Лукашенко. -0-