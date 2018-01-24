Лукашенко направил приветствие белорусской делегации на Олимпиаде в Пхенчхане

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси, Президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко направил приветствие членам белорусской делегации на XXIII зимних Олимпийских играх 2018 года в городе Пхенчхан. Об этом БЕЛТА сообщили в
"В нелегкой борьбе вы завоевали почетное право представлять Беларусь на главном старте четырехлетия - XXIII зимних Олимпийских играх 2018 года в городе Пхенчхан. Вся страна с замиранием сердца будет следить за вашими выступлениями, радоваться успехам и сопереживать", - говорится в приветствии.
"Убежден, что в Южной Корее вы сделаете все возможное для победы. В условиях обостренной до предела конкуренции это непростая задача. Тем ценнее будут ваши олимпийские достижения, которые станут лучшим вкладом в воспитание сильной, здоровой нации, укрепление авторитета Беларуси на международной арене и примером для подрастающего поколения", - отметил белорусский лидер.
Александр Лукашенко пожелал членам белорусской делегации удачи, крепкого здоровья и побед во славу Родины.
Членам делегации Республики Беларусь на XXIII зимних Олимпийских играх 2018 года в г.Пхенчхан (Республика Корея)
Дорогие друзья!
В нелегкой борьбе вы завоевали почетное право представлять Беларусь на главном старте четырехлетия - XXIII зимних Олимпийских играх 2018 года в г.Пхенчхан. Вся страна с замиранием сердца будет следить за вашими выступлениями, радоваться успехам и сопереживать.
Убежден, что в Южной Корее вы сделаете все возможное для победы. В условиях обостренной до предела конкуренции это непростая задача. Тем ценнее будут ваши олимпийские достижения, которые станут лучшим вкладом в воспитание сильной, здоровой нации, укрепление авторитета Беларуси на международной арене и примером для подрастающего поколения.
Желаю вам удачи, крепкого здоровья и побед во славу нашей Родины!
Александр Лукашенко. -0-
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