6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие членам спортивной делегации Беларуси на III летних Юношеских Олимпийских играх 2018 года в городе Буэнос-Айресе. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Вы преодолели сложный квалификационный отбор и заслужили право представлять Беларусь на состязаниях в Буэнос-Айресе. Юношеские Олимпийские игры открывают дверь в мир большого спорта для юных спортсменов планеты - самых сильных, выносливых и амбициозных. Вам предстоит защищать спортивную славу Родины. Это высокая честь и большая ответственность", - говорится в приветствии.

Александр Лукашенко выразил убеждение, что благодаря таланту, трудолюбию и воле к победе белорусские спортсмены покорят олимпийский пьедестал. "Спортивные достижения станут ярким началом вашей карьеры и подтвердят эффективность отечественной системы подготовки атлетов", - отметил глава государства.

Он также пожелал членам спортивной делегации крепкого здоровья, силы духа и удачи.-0-