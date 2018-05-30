Лукашенко направил приветствие участникам 43-го съезда БРСМ

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам 43-го съезда общественного объединения "Белорусский республиканский союз молодежи". Об этом БЕЛТА сообщили в
Александр Лукашенко отметил, что молодежь, олицетворяя будущее, является мощной силой, способствующей социальному и экономическому развитию страны.
"БРСМ объединяет в своих рядах тысячи талантливых, энергичных, любящих Беларусь граждан. Союз стал надежным партнером государства в проведении молодежной политики, достойно продолжает и развивает лучшие традиции нашего народа", - говорится в приветствии.
Президент обратил внимание, что реализуемые Белорусским республиканским союзом молодежи проекты направлены на формирование у молодого поколения таких качеств, как ответственность, трудолюбие, патриотизм, уважение к истории родной земли.
"Уверен, результатом съезда станут новые идеи и перспективные проекты, объединяющие молодежь", - подчеркнул глава государства.-0-
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