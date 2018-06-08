Лукашенко направил приветствие участникам фестиваля белорусской песни и поэзии в Молодечно

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам и гостям XVIII Национального фестиваля белорусской песни и поэзии "Молодечно". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

"Посвященная Году малой родины программа нынешнего фестиваля придает его мероприятиям особенно высокое звучание, ярко раскрывает богатую палитру национального искусства", - говорится в приветствии.

Фестиваль "Молодечно-2018" посвящен Году малой родины и 80-летию Игоря Лученка В первый день фестиваля, 8 июня, состоится главное событие - Национальный конкурс молодых исполнителей белорусской эстрадной песни. Творческое состязание пройдет на площадке Дворца культуры города, а церемония награждения победителей - на сцене амфитеатра вечером того же дня.

Глава государства отметил, что гостеприимная молодечненская земля собрала на уникальном творческом празднике не только известных мастеров белорусской музыки и родного слова, но и молодые таланты Беларуси, для которых этот музыкально-поэтический форум - очередной шаг в профессиональном становлении.

Александр Лукашенко пожелал участникам конкурса успешных выступлений и достижения новых творческих вершин, а гостям фестиваля – незабываемых приятных впечатлений.-0-