Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
8 июня 2018, Пт
+17°C
Малооблачно EUR 2.3576
USD 1.9945
RUB 3.2242
Главное
Во время назначения Лукашенко потребовал навести железный порядок в Госинспекции охраны животного и растительного мира
Президент
Вице-президент ЕБРР отмечает улучшение индикаторов работы белорусской экономики
Экономика
Субсидии на оплату коммуналки получат ухаживающие за детьми до трех лет и детьми-инвалидами
Президент
Крепкий характер и безупречная репутация
Экономика
"Играйте, пробуйте, это же беспроигрышно!" Квартиру в Минске от "Евроопт" выиграла пенсионерка Валентина Катович из деревни Яглевичи
Общество
Реклама на сайте
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Памятный знак Владимиру Дубовке откроют во время фестиваля "Звіняць цымбалы і гармонік"
08:12 Культура
Хоккеисты "Вашингтона" впервые в истории клуба завоевали Кубок Стэнли
07:59 Спорт
Один человек погиб, семь эвакуированы при пожаре в Чашникском районе
07:56 Происшествия
Фестиваль цветов проведут в Бресте 29 июля
07:48 Регионы
Турнир по воднолыжному спорту собрал в Новополоцке спортсменов из четырех стран
07:36 Спорт
Акции ЗАО "Атлант" на Br19,485 млн передадут до конца лета в республиканскую собственность
07:13 Экономика
Лукашенко направил приветствие участникам фестиваля белорусской песни и поэзии в Молодечно
07:02 Президент
Католики отмечают праздник Пресвятого Сердца Иисуса
07:01 Общество
Картина дня: Лукашенко встретился с вице-президентом ЕБРР, телефонные линии для абитуриентов и 86 котов в квартире минчанки
07:00 Общество
Умер конструктор самолетов "Мрия" и "Руслан" Виктор Толмачев
00:49 В мире
Специалисты NASA обнаружили органические соединения на Марсе
00:27 Калейдоскоп
Еврокомиссия может оштрафовать Google на $11 млрд
Вчера 23:49 Технологии
Австрийский трубочист собрал коллекцию Volkswagen Golf и планирует открыть музей
Вчера 23:20 Калейдоскоп
8 июня - Всемирный день океанов
Вчера 22:49 Общество
В небе над Гродно появились серебристые облака
Вчера 22:37 Регионы
Бегунья Алина Талай заняла второе место на этапе "Бриллиантовой лиги" в Осло
Вчера 22:30 Спорт
Белоруска Татьяна Холодович победила с национальным рекордом в метании копья в Осло
Вчера 21:29 Спорт
Генсек ООН призвал к реализации минских соглашений и гуманитарного плана для Украины
Вчера 21:21 В мире
День посткроссера пройдет 8 июня в почтовых отделениях Беларуси
Вчера 21:05 Общество
МЧС и RCF обсудили обеспечение безопасности БелАЭС
Вчера 20:44 Общество
Все новости
Темы
Год малой родины Год малой родины
Поставки белорусского продовольствия в Россию Поставки белорусского продовольствия в Россию
Кадровые решения Президента Кадровые решения Президента
Чемпионат мира по футболу-2018 в России Чемпионат мира по футболу-2018 в России
День Независимости День Независимости
Пожароопасная обстановка в Беларуси Пожароопасная обстановка в Беларуси
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Лукашенко направил приветствие участникам фестиваля белорусской песни и поэзии в Молодечно

Президент 08.06.2018 | 07:02
Фото из архива
Фото из архива
Год малой родины Новости темы Год малой родины
Другие темы

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам и гостям XVIII Национального фестиваля белорусской песни и поэзии "Молодечно". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

"Посвященная Году малой родины программа нынешнего фестиваля придает его мероприятиям особенно высокое звучание, ярко раскрывает богатую палитру национального искусства", - говорится в приветствии.

Фестиваль "Молодечно-2018" посвящен Году малой родины и 80-летию Игоря ЛученкаФестиваль "Молодечно-2018" посвящен Году малой родины и 80-летию Игоря Лученка
В первый день фестиваля, 8 июня, состоится главное событие - Национальный конкурс молодых исполнителей белорусской эстрадной песни. Творческое состязание пройдет на площадке Дворца культуры города, а церемония награждения победителей - на сцене амфитеатра вечером того же дня.

Глава государства отметил, что гостеприимная молодечненская земля собрала на уникальном творческом празднике не только известных мастеров белорусской музыки и родного слова, но и молодые таланты Беларуси, для которых этот музыкально-поэтический форум - очередной шаг в профессиональном становлении.

Александр Лукашенко пожелал участникам конкурса успешных выступлений и достижения новых творческих вершин, а гостям фестиваля – незабываемых приятных впечатлений.-0-

﻿
Теги
Лукашенко, Молодечно, фестиваль
Версия для печати
Новости рубрики Президент
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
Патрушев выразил готовность способствовать преодолению трудностей в вопросах сотрудничества с Беларусью
Картина дня: Лукашенко встретился с вице-президентом ЕБРР, телефонные линии для абитуриентов и 86 котов в квартире минчанки
Белорусские депутаты приняли во втором чтении поправки в закон о массовых мероприятиях
Подготовка к отопительному сезону в Беларуси должна завершиться до 1 октября
Бегунья Алина Талай заняла второе место на этапе "Бриллиантовой лиги" в Осло
Кратковременные дожди и грозы ожидаются по северо-востоку Беларуси 8 июня
По делу Коржича проводятся дополнительные следственные действия
Минчанка держала 86 котов в однокомнатной квартире
Ученые БГУ разработали инновационный раствор для хранения скоропортящихся продуктов
Как провести в Минске выходные: праздник пионов, чайный фестиваль и искусство на грани фантастики
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3576 BYN 2.353 BYN 2.36 BYN
USD
1.9945 BYN 1.993 BYN 1.998 BYN
RUB
3.2242 BYN 3.216 BYN 3.22 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко потребовал навести железный порядок в Госинспекции охраны животного и растительного мира
Все видео

Фотоновости

Минчанка держала 86 котов в однокомнатной квартире
Все фото

Инфографика

"Белагро-2018" С 5 по 10 июня проходит международная специализированная выставка "Белагро-2018".
Вся инфографика
Политика
Фото из архива Руководители структур ОДКБ, СНГ и ШОС встретятся 9 июня в китайском Циндао
Совмин Союзного государства рассмотрит 15 вопросов, ВГС - около 10
Парламентская делегация Узбекистана посетит Беларусь 11-14 июня
Экономика
Крупнейший продовольственный ретейлер в Беларуси - ООО "Евроторг" - стал первым корпоративным эмитентом еврооблигаций в стране Выпуск еврооблигаций компании "Евроторг" назван "Лучшим дебютом на развивающихся рынках" по версии GlobalCapital
Акции ЗАО "Атлант" на Br19,485 млн передадут до конца лета в республиканскую собственность
Вопрос о поставках белорусской молочки в Россию будет поднят на Совмине СГ - Рапота
Происшествия
Фото из архива КГБ: в отношении белорусов из агентурной сети украинца Шаройко идет объективное разбирательство
Один человек погиб, семь эвакуированы при пожаре в Чашникском районе
Суд Пуховичского района приговорил младшего сержанта к 3 годам лишения свободы
Общество
Фото из архива Принятие указа о тепловой модернизации жилья ожидается в июле - Калинин
Католики отмечают праздник Пресвятого Сердца Иисуса
Картина дня: Лукашенко встретился с вице-президентом ЕБРР, телефонные линии для абитуриентов и 86 котов в квартире минчанки
Регионы
Фото из архива В Минске изменены нормативы потребления тепла в домах без приборов группового учета
ДОСЬЕ: К 60-летию города Новополоцка
Как провести в Минске выходные: праздник пионов, чайный фестиваль и искусство на грани фантастики
Спорт
РЕПОРТАЖ: Стадион "Динамо" готовится к торжественному открытию
Хоккеисты "Вашингтона" впервые в истории клуба завоевали Кубок Стэнли
Турнир по воднолыжному спорту собрал в Новополоцке спортсменов из четырех стран
Технологии
Фото из архива Лучшие киберспортивные команды Беларуси поборются за приз в $1,5 тыс. на крупном турнире в Минске
Еврокомиссия может оштрафовать Google на $11 млрд
Глава Facebook не возражает против госрегулирования соцсети
Культура
Фото из архива Премьеру "Жизнь и смерть Янки Купалы" представит 28 и 29 июня Белорусский музыкальный театр
Памятный знак Владимиру Дубовке откроют во время фестиваля "Звіняць цымбалы і гармонік"
"Хор Турецкого" исполнит песни военных лет на концерте 22 июня в Бресте
В мире
Владимир Путин. Фото ТАСС Необходимо выработать единые правила поведения экономического взаимодействия - Путин
Умер конструктор самолетов "Мрия" и "Руслан" Виктор Толмачев
Генсек ООН призвал к реализации минских соглашений и гуманитарного плана для Украины
Калейдоскоп
Фото издания "Раённыя буднi" В Пружанах кортеж ГАИ сопроводил гуляющих по дороге лебедей к озеру
Специалисты NASA обнаружили органические соединения на Марсе
Австрийский трубочист собрал коллекцию Volkswagen Golf и планирует открыть музей
Все круглые столы
Круглый стол Александр Занимон,
Андрей Рыбак,
Денис Капский,
Юрий Важник 18 мая Как повысить безопасность на дорогах? Обсуждаем изменения в Закон о дорожном движении Круглый стол Андрей Ромашко,
Инесса Лемак,
Сергей Красуцкий,
Дмитрий Улога,
Марина Попова 13 марта Культура общежития. Как бороться с соседями-дебоширами? Круглый стол Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович 24 января Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков 17 января Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич 28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства?
Газета 7 дней
Дуновение лета, или Как корреспондент "7 дней" в Хотыничах сено сушила
Разброс без шатания
"Фабрика фейков" работает без перерывов
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Михаил МЯСНИКОВИЧ. Ставка на качество
Анатолий ЛАППО. Надежные стражи рубежей Отечества
Виктор ЛОВГАЧ. Души прекрасные порывы...
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2017
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия