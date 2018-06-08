Лукашенко направил приветствие участникам фестиваля белорусской песни и поэзии в Молодечно

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам и гостям XVIII Национального фестиваля белорусской песни и поэзии "Молодечно". Об этом БЕЛТА сообщили в
"Посвященная Году малой родины программа нынешнего фестиваля придает его мероприятиям особенно высокое звучание, ярко раскрывает богатую палитру национального искусства", - говорится в приветствии.
Глава государства отметил, что гостеприимная молодечненская земля собрала на уникальном творческом празднике не только известных мастеров белорусской музыки и родного слова, но и молодые таланты Беларуси, для которых этот музыкально-поэтический форум - очередной шаг в профессиональном становлении.
Александр Лукашенко пожелал участникам конкурса успешных выступлений и достижения новых творческих вершин, а гостям фестиваля – незабываемых приятных впечатлений.-0-
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