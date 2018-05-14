Лукашенко направил приветствие участникам и гостям международного форума "ТИБО-2018"

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам и гостям XXV Международного форума по информационно-коммуникационным технологиям "ТИБО-2018". Об этом БЕЛТА сообщили в
Глава государства отметил, что за четверть века форум стал важной площадкой межгосударственного сотрудничества, где демонстрируются последние достижения в сфере информационных технологий.
"Беларусь обладает высоким инновационным потенциалом и по праву считается наиболее динамично развивающейся IT-страной в Центральной и Восточной Европе. Мы претворяем в жизнь прогрессивные идеи и решения, активно вовлекая молодежь в строительство нашего цифрового будущего", - говорится в приветствии.
Александр Лукашенко убежден, что форум придаст импульс расширению взаимодействия и партнерских связей в отрасли, будет способствовать развитию и внедрению передовых технологий.-0-
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