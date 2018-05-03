Лукашенко направил приветствие участникам и гостям выставки "СМI ў Беларусі"

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам и гостям ХХII Международной специализированной выставки "СМI ў Беларусі". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

"Этот форум уже более двух десятилетий является местом активного обсуждения средствами массовой информации вопросов развития медиасферы и укрепления партнерских связей. Здесь регулярно демонстрируются последние достижения в работе печатных изданий, радио, телевидения и интернет-ресурсов", - говорится в приветствии.

Глава государства подчеркнул, что особенно приятно отметить устойчивый интерес к выставке представителей широкого круга зарубежных стран.

"СМИ должны формировать конструктивное общественное мнение через своевременную и объективную подачу материала, искренний и вдумчивый диалог с аудиторией. Убежден, что столь представительная международная площадка послужит консолидации общества, утверждению идей мира и добрососедства", - отметил Александр Лукашенко.-0-