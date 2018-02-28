Лукашенко направил приветствие участникам Минской международной книжной выставки-ярмарки

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам и гостям XXV Минской международной книжной выставки-ярмарки и IV Международного симпозиума литераторов "Писатель и время". Об этом БЕЛТА сообщили в
"Этот форум по праву считается одним из наиболее ярких событий в жизни Беларуси. За четверть века он приобрел широкую известность и за пределами нашей страны", - говорится в приветствии.
Александр Лукашенко обратил внимание, что духовно-нравственное развитие общества является важнейшей задачей белорусского государства, и немаловажную роль в этом, безусловно, играет книга. "Трудно переоценить ее значение в сохранении культурного наследия поколений, формировании личности и воспитании патриотизма, образовании и движении к прогрессу", - отметил Президент.
Исключительно важно, подчеркнул глава государства, чтобы честное и проникновенное слово писателя призывало к миру, взаимопониманию и гуманизму.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4114 BYN
|2.41 BYN
|2.418 BYN
|USD
|1.9565 BYN
|1.954 BYN
|1.958 BYN
|RUB
|3.4541 BYN
|3.44 BYN
|3.455 BYN