Лукашенко направил приветствие участникам Минской международной книжной выставки-ярмарки

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам и гостям XXV Минской международной книжной выставки-ярмарки и IV Международного симпозиума литераторов "Писатель и время". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

"Этот форум по праву считается одним из наиболее ярких событий в жизни Беларуси. За четверть века он приобрел широкую известность и за пределами нашей страны", - говорится в приветствии.

Александр Лукашенко обратил внимание, что духовно-нравственное развитие общества является важнейшей задачей белорусского государства, и немаловажную роль в этом, безусловно, играет книга. "Трудно переоценить ее значение в сохранении культурного наследия поколений, формировании личности и воспитании патриотизма, образовании и движении к прогрессу", - отметил Президент.

Исключительно важно, подчеркнул глава государства, чтобы честное и проникновенное слово писателя призывало к миру, взаимопониманию и гуманизму.-0-