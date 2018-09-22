Лукашенко направил приветствие участникам V Международного фестиваля "Зов Полесья"

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие организаторам, участникам и гостям V Международного фестиваля этнокультурных традиций "Зов Полесья" в связи с его открытием, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил, что этот творческий форум является одним из источников сохранения и развития накопленных традиций белорусского народа. "За многовековую историю наши предки оставили нам богатое и самобытное культурное наследие. Но и сегодня мы продолжаем наполнять его материальным и духовным содержанием", - говорится в приветствии.

"Уверен, что в Год малой родины колорит фестивальных мероприятий напомнит вам о собственных корнях и истоках, о месте, где вы родились, выросли, где осталась частица вашей души", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-