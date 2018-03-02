Лукашенко направил соболезнование Алиеву в связи с жертвами пожара в Баку

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с глубокой скорбью воспринято трагическое известие о пожаре в Республиканском наркологическом центре города Баку, повлекшем человеческие жертвы. Об этом говорится в соболезновании, которое Президент Беларуси Александр Лукашенко направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Глава белорусского государства также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.-0-