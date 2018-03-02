Лукашенко направил соболезнование Алиеву в связи с жертвами пожара в Баку

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с глубокой скорбью воспринято трагическое известие о пожаре в Республиканском наркологическом центре города Баку, повлекшем человеческие жертвы. Об этом говорится в соболезновании, которое Президент Беларуси Александр Лукашенко направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, сообщили БЕЛТА в
Глава белорусского государства также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4314 BYN
|2.41 BYN
|2.418 BYN
|USD
|1.9589 BYN
|1.954 BYN
|1.958 BYN
|RUB
|3.4482 BYN
|3.44 BYN
|3.455 BYN