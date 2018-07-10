Лукашенко направил соболезнование Эрдогану в связи с трагической железнодорожной аварией в Турции

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил искренние соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, родным и близким погибших в результате железнодорожной аварии в провинции Текирдаг. Об этом БЕЛТА сообщили в
Глава государства подчеркнул, что в Беларуси с чувством большой печали узнали о многочисленных жертвах в результате происшествия.
Александр Лукашенко пожелал скорейшего выздоровления потерпевшим, а также передал слова поддержки Президенту Турции и всему турецкому народу.-0-
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