Лукашенко направил соболезнование Президенту Болгарии в связи с гибелью людей при аварии автобуса

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Болгарии Румену Радеву в связи с гибелью людей при аварии пассажирского автобуса на автотрассе "Тракия". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"С чувством большой скорби в Республике Беларусь восприняли известие о человеческих жертвах в результате аварии пассажирского автобуса на трассе "Тракия", - говорится в соболезновании.

Глава государства от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования и передал слова поддержки родным и близким погибших, а также пожелал быстрого выздоровления всем пострадавшим.

Инцидент произошел на трассе, соединяющей города Бургас и Софию. По имеющимся сведениям, автобус столкнулся с легковым автомобилем.-0-