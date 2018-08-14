Лукашенко направил соболезнование Президенту Италии в связи с жертвами трагедии в Генуе

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Италии Серджио Маттарелле в связи с многочисленными жертвами в результате разрушения моста в Генуе. Об этом БЕЛТА сообщили в
В соболезновании говорится, что в Беларуси с глубокой болью восприняли это трагическое известие. "В этот трагический час от имени белорусского народа и себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших, а также слова поддержки Вам и всему итальянскому народу. Желаю быстрейшего выздоровления пострадавшим", - отметил Александр Лукашенко.-0-
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