Лукашенко направил соболезнование Президенту Перу в связи с трагедией в Арекипа

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования Президенту Перу Педро Пабло Кучински Годарду, родным и близким погибших при падении автобуса в пропасть на юге страны. Об этом БЕЛТА сообщили в
"С большой болью в Беларуси восприняли известие о многочисленных жертвах в результате падения в пропасть пассажирского автобуса на территории департамента Арекипа", - говорится в соболезновании.
Глава государства пожелал скорейшего выздоровления потерпевшим, а также передал слова поддержки всему перуанскому народу.-0-
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