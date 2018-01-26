Лукашенко направил соболезнование Президенту Республики Корея в связи с гибелью людей при пожаре в больнице

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично направил соболезнование Президенту Республики Корея Мун Чжэ Ину, родным и близким погибших в результате пожара в больнице города Мирян. Об этом БЕЛТА сообщили в
Глава государства подчеркнул, что в Беларуси восприняли это трагическое известие с глубокой болью и скорбью. Александр Лукашенко также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Как сообщалось, пожар в больнице города Мирян унес жизни более 40 человек. Предполагается, что они отравились продуктами горения. Еще несколько десятков человек пострадали. Состояние некоторых из них оценивается как тяжелое.-0-
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