Лукашенко направил соболезнование Президенту Республики Корея в связи с гибелью людей при пожаре в больнице

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично направил соболезнование Президенту Республики Корея Мун Чжэ Ину, родным и близким погибших в результате пожара в больнице города Мирян. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства подчеркнул, что в Беларуси восприняли это трагическое известие с глубокой болью и скорбью. Александр Лукашенко также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Как сообщалось, пожар в больнице города Мирян унес жизни более 40 человек. Предполагается, что они отравились продуктами горения. Еще несколько десятков человек пострадали. Состояние некоторых из них оценивается как тяжелое.-0-