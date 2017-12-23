Лукашенко направил соболезнование Президенту Республики Корея в связи с трагедией в Чечхоне

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил глубокие соболезнования Президенту Республики Корея Мун Чжэ Ину, родным и близким погибших при пожаре в Чечхоне. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"С большой болью воспринято в Беларуси известие о человеческих жертвах и пострадавших в результате пожара в фитнес-центре города Чечхон", - говорится в соболезновании.-0-