Лукашенко направил соболезнование Путину в связи с катастрофой Ан-26 в Сирии

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту России Владимиру Путину в связи с катастрофой самолета Ан-26 в Сирии. Об этом БЕЛТА сообщили в
"С глубокой скорбью и болью в Республике Беларусь восприняли известие о трагической катастрофе транспортного самолета Ан-26 возле сирийского аэродрома Хмеймим, повлекшей многочисленные человеческие жертвы", - говорится в соболезновании.
Александр Лукашенко также выразил искренние соболезнования от имени белорусского народа и себя лично родным и близким погибших, а также всему братскому российскому народу.-0-
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