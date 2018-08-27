Лукашенко направил соболезнование Радеву в связи с многочисленными жертвами автобусной аварии возле города Своге

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Болгарии Румену Радеву в связи с многочисленными жертвами в результате автобусной аварии возле города Своге, в которой погибли болгарские паломники. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в
Глава государства подчеркнул, что в Беларуси это известие восприняли с глубокой болью и скорбью. От имени белорусского народа и от себя лично Александр Лукашенко также выразил искренние соболезнования родным и близким погибших, передал слова поддержки и пожелания скорого выздоровления пострадавшим.-0-
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