15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование родным и близким народного артиста Беларуси Николая Кириченко. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Примите соболезнования в связи со смертью искреннего и обаятельного человека. Свою судьбу Николай Михайлович связал с искусством, посвятив ему все душевные силы, талант и вдохновение", - говорится в соболезновании.

Александр Лукашенко отметил, что творческая деятельность Николая Кириченко стала неоценимым вкладом в историю современной культуры, является примером для молодых артистов, настоящей гордостью Национального академического театра имени Янки Купалы и отечественного кинематографа, образцом служения своей стране.

"Светлая память о Николае Михайловиче навсегда останется в наших сердцах", - подчеркнул белорусский лидер.-0-