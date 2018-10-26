Лукашенко направил соболезнование родным и близким Николая Караченцова

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование родным и близким народного артиста России Николая Караченцова. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

"В памяти миллионов людей он навсегда останется замечательным артистом и сильной личностью. Созданные им в кино и на театральных подмостках блистательные и незабываемые образы неизменно покоряли публику психологической достоверностью и глубиной характера", - говорится в соболезновании.

Александр Лукашенко отметил, что на белорусской земле творчество Николая Караченцова хорошо знают и любят. "Светлая память об этом искреннем и обаятельном человеке навсегда останется в наших сердцах", - подчеркнул он.-0-