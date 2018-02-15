Лукашенко направил соболезнование Трампу в связи с трагедией в штате Флорида

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту США Дональду Трампу в связи с трагедией в штате Флорида. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"В Беларуси с глубокой печалью восприняли известие о многочисленных жертвах беспощадной расправы в школе города Паркленд", - говорится в соболезновании.

Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил искренние слова сочувствия американскому лидеру, родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления потерпевшим.-0-