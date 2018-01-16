Лукашенко направил соболезнование в связи с трагическим крушением иранского танкера у берегов Китая

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования Президенту Исламской Республики Иран Хасану Роухани, народу этой страны, семьям и близким погибших при крушении иранского танкера у берегов Китая. Об этом БЕЛТА сообщили в
"С большой болью и скорбью в Республике Беларусь восприняли трагическое сообщение о гибели членов экипажа в результате крушения иранского танкера возле восточного побережья Китая", - говорится в соболезновании.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4414 BYN
|2.436 BYN
|2.444 BYN
|USD
|1.9953 BYN
|1.995 BYN
|1.999 BYN
|RUB
|3.5381 BYN
|3.52 BYN
|3.537 BYN