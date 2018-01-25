Лукашенко направил соболезнование в связи со смертью народной артистки России Сенчиной

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование родным и близким народной артистки России Людмилы Сенчиной в связи с ее смертью. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Ушла из жизни замечательная певица, покорявшая слушателей проникновенным голосом, неповторимой манерой исполнения и огромным личным обаянием. Ее нежные, лирические музыкальные произведения, ставшие неотъемлемой частью советской эстрады, всегда пробуждали самые светлые и добрые чувства", - говорится в соболезновании.

Александр Лукашенко подчеркнул, что на белорусской земле творчество Людмилы Сенчиной хорошо знают и любят.-0-