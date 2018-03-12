Лукашенко направил соболезнования президентам Бангладеш и Непала в связи с авиакатастрофой в Катманду

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования Президенту Народной Республики Бангладеш Абдулу Хамиду, Президенту Федеративной Демократической Республики Непал Бидхье Деви Бхандари, родным и близким погибших при крушении пассажирского самолета бангладешской авиакомпании недалеко от международного аэропорта Катманду. Об этом БЕЛТА сообщили в
Глава государства отметил, что в Беларуси с большой болью восприняли известие о многочисленных человеческих жертвах в результате этой катастрофы.
Александр Лукашенко высказал искренние слова сочувствия родственникам погибших, пожелал скорейшего выздоровления потерпевшим, а также передал слова поддержки лидерам Бангладеш и Непала, народам этих стран.-0-
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