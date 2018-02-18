Лукашенко направил соболезнования Президенту Ирана в связи с крушением пассажирского самолета

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично направил соболезнования Президенту Исламской Республики Иран Хасану Роухани в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате катастрофы пассажирского самолета иранской авиакомпании. Об этом БЕЛТА сообщили в
Глава государства также адресовал слова поддержки всему народу Ирана.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4114 BYN
|2.408 BYN
|2.415 BYN
|USD
|1.9565 BYN
|1.955 BYN
|1.959 BYN
|RUB
|3.4541 BYN
|3.44 BYN
|3.455 BYN