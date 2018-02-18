Лукашенко направил соболезнования Президенту Ирана в связи с крушением пассажирского самолета

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично направил соболезнования Президенту Исламской Республики Иран Хасану Роухани в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате катастрофы пассажирского самолета иранской авиакомпании. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства также адресовал слова поддержки всему народу Ирана.-0-