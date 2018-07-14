Лукашенко направил соболезнования президенту Пакистана в связи с терактом возле города Мастунг

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично направил соболезнования Президенту Пакистана Мамнуну Хусейну, а также родным и близким погибших при теракте возле города Мастунг. Об этом БЕЛТА сообщили в
Глава государства подчеркнул, что в Беларуси трагическое известие восприняли с глубокой болью и скорбью. "Попытки дестабилизировать ситуацию в Исламской Республике Пакистан на пороге парламентских выборов не имеют оправдания. Белорусы решительно осуждают любые формы и проявления терроризма и экстремизма, жертвами которых становятся обычные мирные люди", - говорится в соболезновании.
Александр Лукашенко также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим и передал слова поддержки всему пакистанскому народу.-0-
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