Лукашенко направил соболезнования Путину и Тулееву в связи с трагедией при пожаре в Кемерово

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнования Президенту России Владимиру Путину и губернатору Кемеровской области Аману Тулееву в связи с трагедией при пожаре в торговом центре в Кемерово. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"С глубокой скорбью и болью в Республике Беларусь восприняли известие о пожаре в торговом центре в Кемерово, повлекшем человеческие жертвы, среди которых много детей. Это огромное горе не только для родных и близких, но и для всей России. Мы искренне сопереживаем семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в соболезновании, направленном в адрес Владимира Путина.

От имени белорусского народа и себя лично Александр Лукашенко выразил соболезнования Президенту России и братскому российскому народу.

Глава белорусского государства также направил соболезнование губернатору Кемеровской области Аману Тулееву. В нем отмечается, что трагедия не обошла стороной и семью главы региона. "Чувства скорби и сострадания переполняют сердца белорусов. В этот тяжелый момент мы - рядом, полностью разделяем страшное горе", - подчеркнул белорусский лидер.-0-