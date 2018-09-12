12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с официальным визитом в Узбекистан. Самолет белорусского лидера вылетел из Национального аэропорта Минск, передает корреспондент БЕЛТА.
В Ташкенте глава белорусского государства проведет переговоры с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, которые пройдут в узком формате и расширенном составе с участием членов делегаций. Ожидается, что стороны основное внимание уделят расширению торгово-экономического сотрудничества, развитию производственной кооперации и организации сборочных предприятий по выпуску востребованной в Узбекистане технике. На переговорах также будет обсуждаться укрепление взаимодействия по целому ряду направлений - от промышленности и сельского хозяйства до гуманитарной сферы и туризма. Речь пойдет и о развитии регионального сотрудничества как эффективного инструмента наращивания торгово-экономических связей. Планируется, что президенты обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.
По итогам переговоров ожидается подписание пакета двусторонних документов о расширении сотрудничества в различных сферах и отраслях.
Параллельно с визитом Александра Лукашенко в Ташкенте пройдет белорусско-узбекский форум делового и межрегионального сотрудничества. Ожидается, что во время него будет заключен ряд коммерческих контрактов между предприятиями и бизнес-кругами обеих стран, достигнуты договоренности на уровне руководства регионов двух государств. В столице Узбекистана также будет организована масштабная выставка белорусских производителей Made in Belarus. Тематические экспозиции расскажут о развитии в Беларуси таких отраслей, как машиностроение и транспорт, химия и нефтехимия, строительство и деревообработка, сельское хозяйство и продовольствие, здравоохранение и фармацевтика, легкая промышленность, наука и технологии, образование, спорт и туризм.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.5187 BYN
|2.512 BYN
|2.523 BYN
|USD
|2.1673 BYN
|2.168 BYN
|2.177 BYN
|RUB
|3.0966 BYN
|3.11 BYN
|3.12 BYN