3 апреля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко наряду с экономической подчеркивает и политическую значимость сельского хозяйства. Об этом он заявил сегодня на республиканском семинаре-совещании о развитии села и повышении эффективности аграрной отрасли страны, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сельскохозяйственное производство уже давно вышло за рамки его рассмотрения исключительно как части экономики. Продовольствие - это политика, и внутренняя, и внешняя. Поэтому ставка на развитый аграрный сектор как на один из приоритетов развития страны еще на заре нашей независимости была верной. Теперь уже никто с этим не спорит. От состояния дел в агропромышленном комплексе во многом зависят благосостояние и социально-политическая стабильность в стране", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь полноценно обеспечивает собственную продовольственную безопасность, что является важнейшим фактором независимости.

"Представьте, если бы у нас не было продуктов питания и одежды - самых необходимых для народа, какая бы была у нас независимость, и где бы мы сегодня были", - отметил глава государства.

Президент констатировал, что в настоящее время по производству и потреблению большинства видов сельхозпродукции на душу населения Беларусь существенно превосходит другие страны СНГ. Валютная выручка от реализации отечественных продуктов питания за 2017 год составила около $5 млрд. "Однако задача по достижению показателя в $7 млрд не снята", - обратил внимание белорусский лидер.

В минувшем году получен хороший урожай зерна, рапса, сахарной свеклы. Сформирована неплохая сырьевая база. В целом за 2017 год достигнут прирост по сравнению с предыдущим по основным показателям производства и экспорта сельхозпродукции. "Но сегодня разговор надо вести не об успехах аграриев, а об имеющихся проблемных вопросах, решение которых позволит выйти на более высокие рубежи", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что республиканский семинар-совещание является логическим продолжением практики системного и объективного анализа работы конкретных отраслей экономики в целях повышения их эффективности в современных условиях и увеличения их вклада в совокупный национальный доход.-0-

Лукашенко пообещал аграриям диктатуру технологий в форме законодательного акта "Говорите, что нужна диктатура технологий? Она будет. В форме законодательного акта. И такой законодательный акт правительству нужно подготовить. И ответственность за реализацию каждого его положения", - подчеркнул глава государства.

Лукашенко требует повышения продуктивности в молочном скотоводстве "В животноводстве особая роль принадлежит молочному направлению. То, что оно является источником поступления денежных средств, хорошо. Плохо, что это единственный стабильный источник для очень многих хозяйств", - сказал глава государства.

Лукашенко ставит задачу осваивать производство оригинальной продовольственной продукции "Произвести продукцию мало. Ее еще нужно переработать и выгодно продать. Сегодня покупатель требователен и избалован. Предложений продукции много, а будет еще больше", - подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко: сельскохозяйственное производство - это бизнес, а не социальный проект "Прямо скажу, у нас пока слабо ведется работа по финансовому оздоровлению сельхозорганизаций: количество убыточных сокращается слишком медленными темпами", - констатировал глава государства.

Лукашенко ждет более эффективной работы по господдержке некоммерческих секторов АПК "Конечно, государственная поддержка некоммерческих секторов АПК, очень трудоемких и основополагающих, будет. Однако и здесь я ожидаю более эффективной работы", - сказал Александр Лукашенко.

Лукашенко: в аграрные вузы нужно отбирать абитуриентов, знакомых с жизнью села и производством По мнению Президента, основная причина нарушений в сельском хозяйстве - неумение руководителей и специалистов организовать работу на должном уровне.

Ученые будут контролировать соблюдение технологий производства на сельхозпредприятиях "У нас в аграрной сфере созданы научно-практические центры. Все хозяйства могут воспользоваться их помощью. В то же время ученые обязаны осуществлять анализ выполнения своих рекомендаций. Задача ученых - взять "под колпак технологий" все сельхозпредприятия страны", - подчеркнул Александр Лукашенко.