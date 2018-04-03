3 апреля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко наряду с экономической подчеркивает и политическую значимость сельского хозяйства. Об этом он заявил сегодня на республиканском семинаре-совещании о развитии села и повышении эффективности аграрной отрасли страны, передает корреспондент БЕЛТА.
"Сельскохозяйственное производство уже давно вышло за рамки его рассмотрения исключительно как части экономики. Продовольствие - это политика, и внутренняя, и внешняя. Поэтому ставка на развитый аграрный сектор как на один из приоритетов развития страны еще на заре нашей независимости была верной. Теперь уже никто с этим не спорит. От состояния дел в агропромышленном комплексе во многом зависят благосостояние и социально-политическая стабильность в стране", - сказал глава государства.
Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь полноценно обеспечивает собственную продовольственную безопасность, что является важнейшим фактором независимости.
"Представьте, если бы у нас не было продуктов питания и одежды - самых необходимых для народа, какая бы была у нас независимость, и где бы мы сегодня были", - отметил глава государства.
Президент констатировал, что в настоящее время по производству и потреблению большинства видов сельхозпродукции на душу населения Беларусь существенно превосходит другие страны СНГ. Валютная выручка от реализации отечественных продуктов питания за 2017 год составила около $5 млрд. "Однако задача по достижению показателя в $7 млрд не снята", - обратил внимание белорусский лидер.
В минувшем году получен хороший урожай зерна, рапса, сахарной свеклы. Сформирована неплохая сырьевая база. В целом за 2017 год достигнут прирост по сравнению с предыдущим по основным показателям производства и экспорта сельхозпродукции. "Но сегодня разговор надо вести не об успехах аграриев, а об имеющихся проблемных вопросах, решение которых позволит выйти на более высокие рубежи", - подчеркнул белорусский лидер.
Александр Лукашенко отметил, что республиканский семинар-совещание является логическим продолжением практики системного и объективного анализа работы конкретных отраслей экономики в целях повышения их эффективности в современных условиях и увеличения их вклада в совокупный национальный доход.-0-
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