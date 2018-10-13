Лукашенко: национальная культура - фундамент, на котором базируется ментальный стержень общества

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление работникам культуры в связи с профессиональным праздником. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Александр Лукашенко отметил, что белорусская национальная культура - крепкий фундамент, на котором основывается ментальный стержень современного общества.

"Вы не только бережно сохраняете традиции предков, но и создаете своим повседневным трудом новые пласты духовного и материального наследия. Успехи лучших белорусских художников, писателей, композиторов, артистов, которые прославили наше Отечество, являются примером для молодого поколения, источником вдохновения для новых достижений", - говорится в поздравлении.

Президент подчеркнул, что культура и духовность - гарантия стабильности и процветания государства. Он убежден, что активная гражданская позиция работников культуры играет исключительно важную роль в формировании будущего страны.-0-