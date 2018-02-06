Лукашенко назначил Николая Латышенка помощником по общим вопросам

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Николая Латышенка помощником Президента по общим вопросам, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что Николай Латышенок хорошо знаком с тем, что ему предстоит делать в новой должности, потому как на прежней своей работе находился в плотном контакте с помощниками Президента. "Помощник по общим вопросам - это вопросы "от земли до неба", все вопросы, которыми занимается Президент", - сказал он.

Александр Лукашенко обратил внимание на необходимость взаимодействия с помощниками Президента в регионах. Собранная от них информация должна докладываться главе государства в оперативном порядке. Более того, предстоит отчасти заниматься и организационными вопросами, хоть это направление и закреплено за отдельными должностными лицами.

"Вопросы, которые касаются Президента - контакты с другими ведомствами, помощниками, заместителями главы Администрации, - должны обсуждаться, "вариться в котле" непосредственно у главы Администрации. Прежде чем какие-то вопросы на уровень Президента выносить, их надо проработать, обсудить. Это надо делать у главы Администрации", - подчеркнул Президент.

Николай Леонидович Латышенок родился в 1964 году в деревне Заборье Миорского района. После срочной службы в Вооруженных Силах СССР поступил в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, которое окончил в 1988 году. В 2011-м получил диплом Академии управления при Президенте Беларуси.

С 1988 по 1993 год проходил службу в вооруженных силах на территории Казахстана, а затем до 1995 года - в пограничных войсках Беларуси.

В 1995 году перешел в Службу безопасности Президента Беларуси, где прошел путь от старшего офицера до начальника управления личной охраны.

С августа 2017 года - в запасе.

Награжден орденом "За службу Родине", медалями "За безупречную службу" I, II, III степеней.-0-