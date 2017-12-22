Лукашенко назвал единую формулу контактов власти с бизнесом

22 декабря, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с представителями деловых кругов назвал единую формулу контактов власти с бизнесом, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мое требование к должностным лицам всех уровней - от председателя сельского совета до министра: соблюдайте не только букву, но и дух принятых решений. Все в законах не пропишешь, - сказал глава государства. - Каждый руководитель, представляющий государственную власть, при осуществлении контактов с бизнесом должен следовать единой формуле. Если закон позволяет помочь - помоги! Если закон не позволяет помочь - не мешай! Если закон требует вмешаться - тогда действуй".

Президент подчеркнул, что все принятые решения в части либерализации условий для ведения бизнеса необходимо реализовать в максимально короткие сроки. "А нам очень важно выработать систему контроля исполнения нормативно-правовых актов", - сказал он. Соответствующие поручения даны руководству Администрации Президента и Комитета госконтроля. "Если нужны какие-то подзаконные акты, их нужно принять. И не надо растягивать на первую половину будущего года. Надо сделать это быстрее", - заявил глава государства.

Александр Лукашенко привел пример, что в настоящее время правительством ведется большая работа над проектом указа о лицензировании. "Считаю, что это должен быть новый системный документ, комплексно и последовательно решающий все существующие на практике проблемы в сфере лицензирования. Отдайте его для экспертизы в Совет по предпринимательству", - сказал он.

По словам Президента, изданные новые документы заложили основу для пересмотра законодательства во всех сферах, связанных с осуществлением предпринимательства. "Всю работу необходимо полностью завершить в течение 2018 года. Но сначала органы власти должны обеспечить надлежащее информирование людей о новых условиях работы, - поручил белорусский лидер. - И вас прошу подключиться к этой работе. Используйте все доступные способы коммуникации, проводите встречи с людьми, нагружайте СМИ и не забывайте про потенциал интернета. Разъясните каждую букву новых решений".

"Представители бизнеса должны понимать: у нас одна экономика, задачи, которые ставятся правительству, относятся и к вам", - подчеркнул Президент.

Он добавил, что государство кардинально снизило требования к условиям ведения бизнеса. Однако теперь вся полнота ответственности за состояние дел на предприятиях возлагается на руководителей и собственников.

Александр Лукашенко обратил внимание и на то, что органы власти практически не вмешиваются в ценообразование. "Поэтому, если прибыли для развития хватает, не завышайте, держите нормальные цены, - сказал глава государства. - Имейте в виду, Министерство антимонопольного регулирования и торговли я не отменял, я усилил это министерство. И контролировать, наблюдать за ценообразованием (и Комитет госконтроля), не вмешиваясь в вашу деятельность, оно будет всегда".

Президент также попросил помнить о людях и платить им достойную зарплату, обеспечивать занятость.

"Опирайтесь на эти три простых правила, и вы всегда будете иметь в лице государства надежного партнера и помощника. Это я вам гарантирую", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Он также рассчитывает, что принятые решения приведут к повышению активности в IT-сфере. "Причем важно, чтобы и капиталы, и люди, и технологии работали для всей страны", - сказал глава государства.-0-