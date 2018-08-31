Лукашенко назвал глупостью домыслы о назначении нового правительства "до выборов"

31 августа, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал глупостью домыслы о временном характере нового состава правительства, которое якобы формируется исключительно "до выборов". Об этом глава государства заявил сегодня, принимая кадровые решения, передает корреспондент БЕЛТА.

"Идет обсуждение после назначения нового правительства: "Вот, это такое техническое, оно до выборов". Поверьте, назначая вас и других, я и не думаю, что вы доживете до выборов, а потом всех мы поменяем. Глупость несуразная. Наоборот, я хочу, чтобы вы и после выборов, и после меня работали. Ведь вы - это новое поколение руководителей", - подчеркнул белорусский лидер.

"Это естественно. Должно быть обновление. Не должно быть застоя. Застой начинается в экономике, обществе с застоя в кадровой работе. Поэтому вполне естественно, что вы - нынешнее поколение руководителей - на 20-25 лет моложе. Это нормально. Ниже уже брать планку нельзя, потому что у них не хватит опыта", - отметил Президент.

Александр Лукашенко подчеркнул, что именно новое поколение руководителей будет сейчас и в будущем отвечать за страну. "Поэтому не надо рассматривать ни одно из назначений, произведенных мною, что это вот до выборов. Наоборот, я хочу, чтобы вы показали свой профессионализм до выборов, и чтобы люди почувствовали, что с этими людьми можно иметь дело. И если мы вместе пойдем на выборы, это уже будет плюс в мою сторону. Поэтому нет здесь цели "до выборов". "До выборов назначил, а потом будут другие…". Будут другие, если не будет результата. И если вы будете нарушать моральные принципы руководителя, которые в нашем обществе никогда не будут приемлемы", - сказал глава государства.

Президент называл справедливость очень важным принципом: "Вы должны быть абсолютно справедливы. Белорусы никогда не потерпят несправедливости. Это глубочайшая черта славянского народа. А тем более белорусов".-0-