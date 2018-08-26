Лукашенко назвал идиотизмом заявления о желании Беларуси мышковать на российских трудностях

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Беларусь 1" назвал идиотизмом заявления о желании Беларуси мышковать на российских трудностях, сообщает БЕЛТА.

Глава государства отметил, что, хоть он и состоит в дружеских отношениях с Президентом России Владимиром Путиным, они порой очень жестко ставят вопросы друг перед другом. "Я, может, больше себе позволяю открыто говорить об этом. Это уже в силу моего характера. Здесь нет ничего там подспудного или каких-то там гадких мыслей, о которых иногда пишут, особенно в Российской Федерации, разного рода идиоты. Я их иначе не назову. Вот я прочитал одну из фраз и себе пометил: "Когда Российская Федерация под санкциями, то Лукашенко улучает этот момент, берет этот хороший момент, чтобы что-то потребовать от России". Идиотизм полный! Он просто не поддается критике", - заявил Александр Лукашенко.

По его словам, если Россия находится под санкциями, то это негативно сказывается и на Беларуси. "Это наш главный партнер. Вот смотрите: только заговорили о санкциях, о новой волне, которую якобы американцы готовы ввести против России, - обвалился российский рубль. Нам что, хорошо от этого? - задал риторический вопрос глава государства. - Мы в свое время от последнего большого обвала российского рубля потеряли порядка $3 млрд только на курсовых разницах".

"Что я могу от России потребовать, когда Россия в тяжелом положении? Когда в России хорошо, Россия может достаточно купить наших товаров. И, более того, если нужно, и помочь нам. Что она и делала соответствующей финансовой поддержкой и так далее. Поэтому мы ничего здесь не выгадываем. Нет здесь каких-то там подспудных течений - наклонить Россию, потому что она ослабла или ослабевает или у нее сложное положение. Нет этого, и никогда не будет. Слушайте, ну я слишком уж, извините за нескромность, опытный политик, чтобы мышковать на этих темах. Это полный идиотизм!" - заявил Президент Беларуси.-0-