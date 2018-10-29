Лукашенко назвал космическую отрасль, ИТ и БелАЭС точками будущего роста страны

29 октября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время встречи с активом БРСМ назвал космическую отрасль, ИТ и БелАЭС точками будущего роста страны, передает корреспондент БЕЛТА.

Как убежден Президент, без них государство не смогло бы развиваться в современных условиях. "Нам нужны точки роста и роста именно будущего, - считает он. - Построить просто завод сегодня недостаточно. Мир развивается по определенным направлениям, и темпы бешеные. Нам удалось заняться тем, что потом, в будущем, будет очень важно, это в том числе энергетика, возобновляемые источники энергии".

Президент пояснил, что строительство БелАЭС "потянет за собой развитие всей экономики нашей небольшой страны". Этот объект в процессе создания был Всебелорусской молодежной стройкой, на нем активно трудились студотряды. Теперь же предстоит подумать, на каком важном государственном объекте в дальнейшем будут сосредоточены усилия студенческих отрядов.

Отдельно Александр Лукашенко остановился на важности развития космической сферы, а также предстоящей цифровизации Беларуси, перспективах развития ИТ-отрасли.-0-