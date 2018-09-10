Лукашенко назвал МКС образцом выстраивания партнерских и деловых отношений между странами

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная космическая станция является образцом выстраивания партнерских и деловых отношений между государствами и народами. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии открытия XXXI Международного конгресса Ассоциации участников космических полетов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Яркий пример эффективного международного сотрудничества в сфере освоения космоса - это Международная космическая станция, - сказал Александр Лукашенко. - Эта орбитальная лаборатория - образец того, как в современном мире можно и нужно выстраивать партнерские и деловые отношения между государствами и народами, населяющими планету".

"Если хотите, это яркий пример из космоса нам, землянам, как надо жить в этом тесном, быстро развивающемся мире в согласии во благо всех народов. К сожалению, мы зачастую этим примером не пользуемся. У нас на Земле частенько происходит все наоборот", - заметил глава государства.

Запуск первого модуля МКС состоялся 20 лет назад. Уже тогда в разработке и сборке станции участвовали 15 стран, сейчас ее возможности используют в своих целях 100 государств. На ее борту успешно и продуктивно работают представители разных национальностей, обратил внимание Президент.

"Таким же благородным целям служит международный альянс операторов искусственных спутников Земли "ПанГео". На связи с ним находится и белорусский аппарат "Белинтерсат-1", - добавил белорусский лидер.-0-