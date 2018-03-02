2 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал рост цен проблемой номер один для населения. Этой темы он особо коснулся сегодня при отчете правительства, Национального банка, облисполкомов и Минского горисполкома об итогах работы экономики за 2017 год и задачах по обеспечению устойчивого экономического роста, передает корреспондент БЕЛТА.
"Людям все равно, какая у нас в стране средняя инфляция. Они делают выводы по ценам на товары, которые покупают каждый день. А там рост как минимум на 8-10% за год. А если услуги сюда добавить, то и больше, а не 4,5% или 6%. Поэтому рост цен для населения по-прежнему является проблемой номер один. Мое требование к главе Нацбанка, как и 4 месяца назад, - сокращение инфляционных ожиданий", - сказал Президент.
Глава государства потребовал, чтобы в ходе сегодняшнего отчета была дана объективная оценка того, как завершен 2017 год, исходя из сути его требований. По словам Президента, нужна не просто статистика, необходимы анализ ситуации и выводы о проблемах, которые мешают двигаться вперед. Он подчеркнул, что хотел бы услышать внятную программу дальнейших действий правительства и Национального банка по решению поставленных задач и поднятых вопросов.-0-
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