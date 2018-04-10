10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко не исключает передачи части функций от Президента другим ветвям власти. Об этом глава государства заявил сегодня на встрече с руководителями и коллективами крупнейших государственных средств массовой информации, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко, комментируя перспективы внесения изменений в Конституцию, отметил, что, с его точки зрения, часть функций должна перейти от Президента другим ветвям власти. "Считаю, что некоторые функции от Президента должны перейти к другим ветвям власти", - сказал глава государства. Особенно, по его мнению, надо усилить роль исполнительной власти.

При этом Александр Лукашенко считает, что момент для изменения Конституции еще не наступил. "Знаю точно, что этот момент еще не наступил", - подчеркнул глава государства.-0-